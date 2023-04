Reflex en un cotxe / Freepik

Una dona de Florida de 65 anys, àvia de dos nens, ha estat acusada d? homicidi agreujat per la mort de la seva néta de 7 mesos, Uriel Schock. Segons una declaració jurada de l'Oficina del Xèrif del comtat de Hardee, Florida, Tracey Nix es va deixar el nadó al vehicle amb les finestres tancades mentre practicava piano dins de casa seva a Wauchula, el novembre del 2022.

Nix va declarar que va oblidar el nadó al vehicle durant tota la tarda. No va ser fins que un dels seus altres néts va arribar a la casa que es va adonar que Uriel havia estat al vehicle tota l'estona. Les temperatures van arribar als 30ºC aquell dia, i quan el marit de Nix va trobar el nadó al seient del darrere del vehicle, va intentar reanimar-lo però no va tenir èxit.

No se sap si Nix ha admès el càrrec en contra. Kaila Schock, la mare d'Uriel, va demanar a la seva mare que cuidés Uriel mentre ella anava a la perruqueria. Desafortunadament, aquesta no és la primera vegada que la família enfronta una tragèdia. El 2021, el germà d'Uriel, Ezra, de 16 mesos, també va morir mentre estava sota la cura de Nix. Segons Kaila, el nen es va ofegar en un llac proper mentre Nix dormia.

Nix mai no va ser acusada per la mort d'Ezra. Citant l'Oficina del Fiscal de l'Estat, "no hi va haver proves suficients per establir negligència culpable" a l'incident del 2021.