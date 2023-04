El programa de televisió 'Cuatro al Dia' ha enviat reporters a la casa on dos pares han tingut aïllats els seus fills durant 24 anys a Arbúcies. En intentar preguntar al pare dels dos joves pel presumpte segrest, aquest ha accelerat amb el cotxe, obligant els dos periodistes a apartar-se ràpidament per no ser atropellats.

Els dos fills, una noia de 24 anys i un noi de 18, no han anat a escola i no tenen contacte amb ningú més que els pares, ni per xarxes socials. No tenen DNI. ni tenen fitxa a cap servei de salut.

La noia, la Daniela, es va escapar de casa i va demanar ajuda a un veí assegurant que mai havia tingut contacte amb l'exterior. La policia va acudir al lloc dels fets i finalment els dos joves van decidir no denunciar els pares. Com que són més grans, no es va produir cap detenció. Tots dos han tornat voluntàriament a casa.