Vaques / @EP

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 5 mesos de presó per un delicte d'estafa en grau de temptativa per a un ramader de Lugo que va inocular ceps vius de brucel·losi a les vaques per poder cobrar directament les indemnitzacions legalment establertes per a casos en què es detectés aquest bacteri. Va comportar el sacrifici de les 144 vaques de la seva explotació ramadera.

La sentència de l'Audiència Provincial de Lugo va donar per provat que el ramader el 2012 va inocular les seves vaques amb una vacuna l'ús de la qual està prohibit des de l'any 1988 perquè els serveis d'inspecció de la Xunta de Galícia ho detectaren durant la campanya de sanejament de aquell any.

"Pretenia de tal manera i desplegant l'engany ja assenyalat, accedir a les indemnitzacions fixades a l'ordre de 27 de desembre de 2011", establertes per a reposició de caps de bestiar que haguessin de ser sacrificats "en execució dels programes de lluita, control i eradicació de malalties", recorda el Suprem de la resolució dʻinstància. Podia aspirar a 102.640 euros en concepte d?indemnització pel sacrifici més una quantitat que variaria entre 30.121,91 i 48.327,46 euros per lucre cessant.

Però mentre es tramitava el pagament, la Conselleria va iniciar una sèrie d'actuacions tendents a controlar el suposat brot de brucel·losi sorgit a l'explotació ja que "es tractava d'una infecció massiva quan en els dos darrers anys no s'havia identificat cap animal amb aquest bacteri" a Galícia.

La investigació va portar a deduir que no es tractava "d'una infecció natural", i després d'enviar mostres al laboratori nacional de referència, es va concloure que el perfil d'aquest cep era compatible específicament amb els ceps vacunals S19 i REv1. "Amb motiu d'aquesta investigació es va denegar a l'acusat la subvenció --que ja havia sol·licitat-- en data 2 de maig del 2013", indica la sentència.

EL RAMADERO EN CONTRA DELS INFORMES

El ramader, a qui se li obligava a més a indemnitzar la Xunta amb més de 22.000 euros per totes les despeses de laboratori, va recórrer en cassació davant el Suprem al·legant que es va vulnerar el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un judici just ia la presumpció d'innocència, i afegia que hi va haver error d'apreciació de la prova. Explicava que els informes pericials d'aquests laboratoris oficials no van ser practicats al judici per la qual cosa no es va poder defensar.

El Suprem apunta que el recurrent pretén no només refutar aquests informes sinó posar en dubte la cadena de custòdia de les diferents mostres que van servir als laboratoris per concloure que havia vacunat els seus caps de bestiar. L'Alt Tribunal diu que la custòdia compta "amb una patent i inequívoca traçabilitat", i recorda que "per molt restrictivament que es vulgui interpretar el contingut de les actes, la presa de mostres dels caps de bestiar, no va ser presa a esquena del recurrent, ja que bé va estar present o si més no se li va notificar que es procediria a la seva obtenció i signava la seva conformitat".

La Sala tampoc li dóna la raó quan addueix que el laboratori dependent de la Xunta no era imparcial ja que aquesta administració estava personada a la causa, i destaca que “la pericial és de naturalesa científica, prova de laboratori, com ho pogués ser una prova de balística o dactiloscòpica". "D'altra banda, la seva condició de funcionaris públics determina en principi que la seva actuació ha d'estar dirigida a servir amb objectivitat els interessos generals", afegeix.

I sobre el fet que els pèrits no prestessin declaració davant del tribunal d'instància, el Suprem recorda que "en actuacions, la presència dels que van fer les proves de laboratori, no va ser interessada" i que era inviable reproduir a la vista tots els informes , que a més tenia un caràcter preprocessal "en l'àmbit d'una campanya de sanejament animal, aliena totalment a l'àmbit d'una conducta delictiva".

ES VA DESENTENIR DE L'EXPLOTACIÓ

El Suprem indica a més que el ramader al·legava que "no s'ha desplegat prova de càrrec suficient per condemnar-lo com a autor d'un delicte d'estafa en grau de temptativa" ja que no s'ha demostrat que hi hagués intenció per defraudar.

I respon a això que ha resultat acreditat que els caps de bestiar de l'acusat van ser inoculats de brucel·losi; que va haver de ser efectuat pel recurrent o per una altra persona a la seva instància; que la vacuna resultava absolutament innecessària ja que es tractava de malaltia eradicada en aquesta zona i els animals es trobaven sans; i que després d'aquesta inoculació donaven positiu al test i això comportava el sacrifici i el cobrament d'indemnització.

Suma a això que a més de demanar cobrar una assegurança contractada , va sol·licitar en diverses ocasions a la Xunta el muntant que cobraria pel sacrifici dels caps de bestiar (que era requisit previ per poder cobrar de l'asseguradora privada), i que es va desinteressar absolutament de la explotació, de manera que fins i tot en sis ocasions van acudir funcionaris de la Xunta per comprovar que s'hagués desinfectat l'explotació sense que hagués portat a terme la desinfecció fins a l'any 2015.

"La ponderació de totes aquestes dades concatenades, no admeten cap dubte, la inoculació de la brucel·losi no tenia cap justificació ni cap motiu que no fos el cobrament de les indemnitzacions ulteriors; no existia cap motivació sanitària, era una malaltia eradicada, a més s'usa una vacuna prohibida ja d'antic, i després del sacrifici dels caps de bestiar només resulta preocupat per les indemnitzacions no per les ajudes que li possibilitaren reprendre l'explotació", afegeix.