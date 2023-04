Un vehicle de Mossos d'Esquadra / @EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys com a presumpte autor de la simulació del seu propi segrest. El detingut va enganyar tothom fent-los creure que estava segrestat i que els seus presumptes raptors exigien 2.500 euros per alliberar-lo.

Tot va passar la tarda del 20 de març, quan la mare del detingut va rebre diversos missatges al seu telèfon mòbil exigint 2.500 euros per alliberar el seu fill, que havia estat segrestat, i amenaçaven de fer-li mal. La mare es va dirigir a la comissaria de Sant Cugat del Vallès per presentar una denúncia, i després de la investigació inicial realitzada pels agents de la comissaria de Rubí, la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la DIQUE es va fer càrrec del cas.

Durant les investigacions policials, el 21 de març a la tarda, els investigadors van rebre informació que indicava que el detingut era al centre de Sabadell i que havia estat vist caminant pel carrer.

Després que els agents confirmessin que la persona en qüestió no havia estat segrestada i no tenia cap restricció de llibertat, es van acostar per identificar-lo i comprovar si el suposat segrest havia tingut lloc en algun moment. El detingut no va poder sostenir la seva història davant de les evidències que la desmentien i va confessar que havia inventat el segrest i havia enviat els missatges a la seva mare per extorsionar-la i obtenir diners per saldar els seus deutes personals.

Els agents el van detenir per simular el segrest i per fer amenaces amb ànim de lucre cap a la denunciant, a qui havia exigit el pagament d?un rescat mitjançant amenaces de mort cap a ell mateix. Després de ser presentat davant del jutge, el detingut va ser posat en llibertat amb càrrecs.