Un Bomber de la Generalitat. Foto: Bombers

Un home ha mort aquest dijous 6 d'abril a la matinada a l'incendi d'un pis a Benissanet (Tarragona), segons han comunicat els Bombers de la Generalitat.

El foc ha cremat un habitatge de petites dimensions ubicat als baixos d'un edifici de dues altures del carrer Cavallets. Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat després de rebre l'avís de l'incendi a les 4:25, però no ha estat fins a les 4:49 quan els membres del cos han entrat per ventilar el pis per trobar el cos.

Els veïns que havien sortit de l'difici per l?incendi han pogut tornar després que els bombers hagin descartat afectacions. També hi han acudit dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.