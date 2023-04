Accés al túnel. Foto: Google Maps

La carretera C-37 continua tallada a l'alçada del Túnel de Bracons després que un camió s'hagi incendiat a l'interior.

Des del Servei Català de Trànsit (SCT) han explicat a Europa Press que han rebut l'avís cap a les 11.30 del matí, i que ningú ha resultat ferit pel foc.

Els responsables de trànsit diuen que, més d'una hora després de declarar-se, hi ha 12 quilòmetres de retencions a la via. Els Bombers treballen per extingir les flames.