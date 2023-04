Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

Un noi de 22 anys ha mort aquest divendres de matinada després que el cotxe que conduïa hagi sortit de la via L-310, a l'altura de Tàrrega , per causes que s'estan investigant.

L'acompanyant amb qui viatjava ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l' Hospital Arnau de Vilanova de Lleida , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima mortal, veí de Massoteres (Lleida), són 36 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2023, segons dades provisionals.