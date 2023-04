Dos homes, de 20 i 31 anys, van ser detinguts el 30 de març passat acusats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació del sistema elèctric. | @EP

A principis de març, una patrulla de la unitat canina de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va detectar indicis que una nau industrial a la mateixa ciutat del Baix Llobregat podria estar allotjant una gran plantació de marihuana. Els gossos policia van demostrar la seva habilitat en detectar l'olor distintiva, i els investigadors van descobrir un negoci que s'estima que té un valor de 300.000 euros al mercat negre .

En una operació conjunta duta a terme per la policia local i els Mossos d'Esquadra , la plantació de marihuana va ser desmantellada i dos homes, de 20 i 31 anys, van ser detinguts el 30 de març passat. Tots dos individus han estat acusats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de defraudació del sistema elèctric.

D'acord amb un comunicat emès pels Mossos d'Esquadra, a l'interior de la nau industrial de Cornellà, que estava en règim de lloguer, es van trobar un total de 464 plantes de marihuana i 1.229 esqueixos , amb un pes total de 150 quilos . Com és comú en aquest tipus d'instal·lacions, que es localitzen sovint a Catalunya i també al Baix Llobregat, tot estava disposat per cultivar drogues de manera intensiva.

Per exemple, hi havia uns 300 focus de llum perquè les plantes creixin, ventiladors , filtres, màquines d'extracció d'aire , transformadors i sistemes per envasar al buit , entre altres artefactes. La nau té més de 300 metres quadrats i està dividida en cinc compartiments.