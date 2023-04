Als progenitors detinguts se'ls atribueixen delictes de maltractament, contra els drets i els deures familiars, obstrucció a la justícia. A més, al pare, que és metge en un Hospital de Madrid, també se li atribueixen delictes de violència de gènere i furt. | PIXABAY

La Guàrdia Civil ha detingut a Colmenar Vell els pares de vuit fills acusats de maltractament i d'obligar-los a "malviure" en una habitació, tenint prohibit trepitjar el saló i eren castigats mitjançant maltractament físic o deixant-los a la intempèrie al pati de l'habitatge .

Segons ha informat la Benemèrita en un comunicat, va ser aquest 29 de març passat quan, sota la direcció del titular del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Colmenar Vell, es registrava el domicili en el marc d'una investigació articulada per l' Equip de Policia Judicial de Colmenar .

En aquest registre també hi van participar el Fiscal de Guàrdia, Agents tutors de la Policia Local de Colmenar Vell, Serveis Socials i agents de l'Equip Dona Menor (EMUME) de la Comandància de Madrid.

La investigació es va originar dies abans arran d' una denúncia on es posava en coneixement uns presumptes maltractaments contra una menor d' edat ocasionats pel seu progenitor .

Arran d'aquests fets es va realitzar un estudi detallat de l'entorn familiar de la presumpta víctima, contrastant també les dades amb els agents tutors de la Policia Local i Serveis Socials de Colmenar Viejo.

Tot això va permetre descobrir que a més de la jove, hi havia set menors més que també poguessin ser víctimes de violència domèstica.

Els menors solien faltar constantment a classe , sent justificades les absències escolars pel pare , que exerceix de metge en un hospital madrileny . Va ser llavors quan es van establir vigilàncies als voltants del domicili familiar , on les sospites van confirmar els recels dels investigadors.

La dona de 44 anys, que va resultar detinguda, és víctima de delicte de violència de gènere, decretant cautelarment el Jutjat una ordre d'allunyament respecte al seu marit.

Després de presentar les proves oportunes al titular del Jutjat, va ordenar la immediata entrada i registre al domicili, on es van confirmar tots els extrems.

SUCIETAT EN UN HABITATGE "INSALUBRE"

L' habitatge presentava un estat d'insalubritat a totes les dependències, a excepció del despatx del pare . Dels dos banys existents, només un era utilitzat, trobant-se brut i ple d' estris .

La cuina presentava un aspecte "deplorable", sense netejar i en una situació higiènica sanitària pèssima . Es van trobar una gran quantitat d'uniformes hospitalaris (bates, vestits de quiròfan), material hospitalari (guants, màscares, gases, medicaments), dels quals en un primer moment no va poder acreditar la seva procedència lícita, per la qual cosa s'investiga l'home per un delicte de furt.

"GREU SITUACIÓ DE DESEMPARAMENT"

Després de l'anàlisi dels vestigis i les dades recollides en la investigació, es va poder confirmar que els menors estaven en una "greu situació de desemparament" sent víctimes de violència domèstica.

Als progenitors detinguts se'ls atribueixen delictes de maltractament, contra els drets i els deures familiars, obstrucció a la justícia . A més, a l'home també se li atribueixen delictes de violència de gènere i furt.

Ha estat retirada cautelarment la Pàtria Potestat als pares , els quals tenen una ordre d'allunyament imposada respecte als seus fills.