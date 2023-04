Continuen preparant al port de Ferrol el vaixell Don Inda a bord del qual s'embarcarà el ROV Comanche. Tot i això, el ROV Comanche ha de ser calibrat i provat i posteriorment instal·lat a bord del 'Don Inda', que ja està atracat a Ferrol. Aquest procés pot trigar uns quants dies. | @EP

Salvament Maritimo continua aquest dissabte, 8 d'abril, amb la recerca en superfície del tripulant desaparegut del 'Vilaboa Uno' després de l' enfonsament de l' embarcació pesquera dilluns a la matinada.

Des de primera hora del matí estan treballant a la zona el vaixell María de Maetzu i en helicòpter Helimer 202 de Salvament, amb què farà els relleus en aquesta jornada l' helicòpter de Guàrdia Civil .

També hi participarà la patrullera Rio Aller de la Guàrdia Civil, han indicat fonts de la Delegació del Govern.

FRACASSOS A LA CERCA

El robot de la Guàrdia Civil no va aconseguir trobar el restes del 'Vilaboa Uno' després d'haver estat realitzant immersions durant tot el matí de dijous i haver tocat fons a uns 130 metres. Per això, i a requeriment judicial, s'ha reforçat el dispositiu de cerca amb el ROV Comanche de la societat de Salvament Marítim, SASEMAR, entitat dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma).

El robot de la Unitat d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil va operar durant tot el matí a la zona de recerca del tripulant desaparegut del 'Vilaboa Uno' sense èxit.

Segueixen els preparatius al port de Ferrol del vaixell Don Inda a bord del qual s'ha embarcat el ROV Comanche. | @EP

VAIXELL DON INDA

Per això, s'ha preparat al port de Ferrol el vaixell Don Inda a bord del qual s'ha embarcat el ROV Comanche . El ROV Comanche ha de ser calibrat i provat i posteriorment instal·lat a bord del 'Don Inda', que ja està atracat a Ferrol. Aquest procés pot portar uns quants dies i posteriorment cal sumar el trasllat via marítima a Santander.

El vaixell 'Don Inda' serà la plataforma d'operacions des d'on es manejarà el ROV per inspeccionar la zona de l'enfonsament del 'Vilaboa Uno'. A la coberta del 'Don Inda' s'instal·larà una cabina de control i des d'ella els tècnics supervisaran i controlaran les operacions submarines de cerca del tripulant desaparegut. Així mateix, s'inspeccionarà la zona per avaluar la possible contaminació procedent del pesquer enfonsat.