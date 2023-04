El Sistema d'Emergències Mèdiques li va fer tasques de reanimació però finalment va morir. | @EP

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant aquest diumenge el presumpte autor de la mort d'un home en un club de tir de Canovelles (Barcelona) dissabte a la tarda, han explicat fonts de la policia catalana.

Cap a les 19.30 hores, els agents van rebre l'avís que un home podia haver ferit un altre al club , on després van comprovar que hi havia un ferit greu per arma de foc.

El Sistema d'Emergències Mèdiques li va fer tasques de reanimació, però finalment va morir.