La policia ha detallat que en el moment de la detenció, el jove estava a punt d'agafar un tren, anava sol, estava armat i ha oposat resistència als cossos de seguretat que, finalment, ho han pogut reduir sense més incidents. | GOOGLE MAPS

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest diumenge a Múrcia el presumpte autor de la mort d'un home en un club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental, dissabte a la tarda.

L'arrestat presumptament va obligar "a punta de pistola" dues dones a traslladar-lo en vehicle fins a la capital murciana , on va ser localitzat pels agents.

El presumpte autor del tiroteig és un jove amb formació militar i client habitual del club , segons ha avançat '3/24'.

En declaracions a TV3, la policia ha detallat que al moment de la detenció, el jove estava a punt d'agafar un tren a l'estació de la Renfe. El jove anava sol, estava armat i ha oposat resistència als cossos de seguretat que, finalment, ho han pogut reduir sense més incidents.

D'altra banda, es desconeix l'estat de les dues dones que van traslladar el presumpte assassí fins a Múrcia, així com els detalls que han permès localitzar la ubicació del jove a la comunitat murciana , a 600 quilòmetres de l'escena del crim.

Cap a les 19.30 hores de dissabte, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un home podia haver ferit un altre al club de tir , on després van comprovar que hi havia un ferit greu per arma de foc , que finalment va morir malgrat les tasques de reanimació del Sistema d'Emergències Mèdiques.