La conductora del cotxe va resultar ferida lleu, mentre que una menor que l'acompanyava va patir ferides menys greus i van ser traslladades pels serveis d'emergències a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. | Bhola Shanker Katariya

El conductor d'una moto, un jove menor, ha mort aquest dissabte a la tarda després de xocar lateralment amb un cotxe a la via N-240 a l'altura de Tarragona , per causes que s'estan investigant.

A conseqüència de l'accident, la conductora del cotxe va resultar ferida lleu , mentre que una menor que l'acompanyava va patir ferides menys greus , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Després de rebre l'avís, a les 18.30 hores, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Tant la conductora del vehicle com la menor que l'acompanyava van ser traslladades pels serveis d'emergències a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Amb aquesta víctima mortal, són 37 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes el 2023, segons dades provisionals.