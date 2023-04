La Fiscalia ha confirmat quatre morts, un ferit i vuit persones que han resultat il·leses del succés i continuen buscant possibles supervivents. Les circumstàncies exactes encara no s'han aclarit. | @EP

Quatre persones han mort i diverses més han resultat ferides en una allau aquest diumenge a la glacera d'Armancette, als Alps francesos, segons ha informat el ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin.

L'allau s'ha produït cap al migdia d'aquest diumenge per causes que encara s'investiguen a la glacera d'Armancette, a l'Alta Savoia, ha indicat Darmanin a Twitter. Dos helicòpters i més de 20 equips de rescat han estat mobilitzats per a les tasques de recerca.

La Fiscalia ha confirmat quatre morts, un ferit i vuit persones que han resultat il·leses del succés i continuen buscant possibles supervivents. Les circumstàncies exactes encara no s'han aclarit. "Correspondrà a la investigació judicial determinar-les", ha indicat la Fiscalia.

El diari local 'Le Dauphiné Libéré' ha recollit que la primera alerta s'ha donat a les 11.27 de diumenge al municipi Les Contamines-Montjoie, a la glacera Armancette, quan una gran allau de 500 metres d'ample i més de 1.500 metres de desnivell han arrasat la zona, habitualment molt concorreguda.