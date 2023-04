Segons els testimonis oculars, un home ha saltat des del pont fins a l’aigua, i en veure que no sortia a la superfície, tres persones s’han llençat a rescatar-lo sense obtenir èxit. | @EP

Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 16.24 hores, d’un possible ofegament al pas del riu Segre pel parc de la Mitjana de Lleida.



Segons els testimonis oculars, un home ha saltat des del pont fins a l’aigua, i en veure que no sortia a la superfície, tres persones s’han llençat a rescatar-lo sense obtenir èxit. Immediatament, han donat l’avís d’alarma i s’ha posat en marxa el dispositiu de rescat, format per vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals dues unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR), vehicles de la regió de Lleida i dotacions de comandament i suport.



La unitat del GRAE Subaquàtic ha arribat fins al lloc dels fets amb helicòpter i el binomi de rescatadors ha entrat a l’aigua per dura terme el rastreig. Posteriorment, a les 18.37 hores, han localitzat el cos sense vida de l’home, que tenia 32 anys i era de nacionalitat veneçolana.



Fins al lloc s’han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es faran càrrec de determinar les circumstàncies de l’accident.



Aquest migdia s’ha fet un altre rescat a Lleida, en aquest cas al Canal de Seròs, on s’ha localitzat un cos sense identificar a l’aigua. L’avís s’ha rebut poc després de les 14 hores. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort.