Estany / Freepik

Les fortes pluges a San Diego han propiciat l'aparició de nous estanys a la ciutat. Fa tres setmanes, Jeff Bova va perseguir el seu gos fins a un estany de pluja i va contreure un bacteri carnívor conegut com a fascitis necrosant.

La mare de Jeff, Susan McIntyre, va comentar que la infecció va començar com una petita taca vermella al braç, però que ràpidament es va inflar i es va convertir en una cosa molt més greu.

Bova evitava anar al metge i va intentar guarir-se ell mateix, però quan el dolor va ser insuportable i va anar a l'hospital, ja va ser massa tard. Va acabar mort dos dies després. La fascitis necrotitzant no és contagiosa, però és una malaltia greu i rara que pot resultar mortal per al 20% de les persones infectades.

Aquest bacteri es troba comunament en aigua salobre tèbia i és especialment perillós per a les persones amb sistemes immunològics debilitats.

És per això que els metges estan aconsellant als residents locals que tinguin precaució si tenen una ferida oberta, fins i tot si és tan petita com una picada d'insecte, ja que no se sap quin tipus de bacteris poden ser presents a l'aigua.