L'Audiència Provincial de Madrid jutjarà demà els integrants d'una presumpta xarxa criminal acusada d'estafar més de 184.000 euros col·lectius vulnerables, especialment persones d'edat avançada en la venda d?enciclopèdies.

Els dinou acusats s'enfronten amb penes d'entre cinc i set anys de presó per delictes de pertinença al Grup Criminal, un delicte continuat d'estafa en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document oficial i mercantil i un delicte continuat d'estafa.

Els acusats treballaven com a comercials dedicats a la venda fora d'establiment comercial, coneixent-se entre ells en haver treballat junts a empreses del mateix sector.

Tots ells posseïen les bases de dades dels clients de les empreses on havien treballat, dedicant-se a la venda de llibres a persones d'avançada edat, fàcilment manipulables, mitjançant enganys i coaccions.

Les víctimes arribaven a pagar importants sumes de diners per la compra d'enciclopèdies o fins i tot per donar-se de baixa a la base de dades, arribant els acusats a comunicar-se entre ells les dades dels clients més vulnerables, a efectes de fer vendes massives de llibres.

En algunes ocasions els acusats coneixien clients d'haver treballat en empreses i els trucaven per requerir pagaments de fins a 40.000 euros per deutes en la compra de llibres, dient que si no abonaven aquesta quantitat seria denunciada i se li embargaria l'habitatge.