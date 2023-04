Baralla als afores del local / Twitter

Una desena de persones van protagonitzar una gran baralla a les portes de la discoteca Draco , abans coneguda com a Canela i per KGB, situada al carrer Alegre de Dalt de Barcelona. En un vídeo difós per la plataforma de veïns Afectats per Canela-Draco, es pot veure com surten entre cops del centre i segueixen al mig del carrer.

Aquest problema no és nou, sinó que s'estén al llarg dels anys, des que la discoteca es deia KGB. La baralla va començar a l'interior i la Guàrdia Urbana va acabar detenint un dels individus que, presumptament, hauria fet un cop de puny a la seva parella a l'interior del local. A ell se li atribueix un delicte de violència masclista i un de lesions, ja que també va colpejar un dels empleats de l?establiment.

Les fonts policials han indicat que els responsables de Draco haurien fet fora l'home i ell es va encarar amb un treballador. Tot va derivar en una baralla a les portes del local, i els veïns el van gravar per difondre'l a les xarxes i deixar mostra d'una problemàtica estesa ia la qual no se li ha aconseguit posar fi amb el pas dels anys.