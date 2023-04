Aline Nascimento Santos. Policia del Brasil

Una mare ha estat arrestada per asfixiar el seu fill de tres mesos. El petit Anthony Gabriel Sousa Santos estava inconscient quan el van portar a l'hospital el 8 d'abril a Itapevi, Brasil .

El petit tenia blaus a tot el cos, així com una erupció creada pel bolquer sense tractar.

Després de confirmar la mort d'Anthony, el personal mèdic va alertar la policia militar.

La principal sospitosa, Aline Nascimento Santos, li va dir a la policia que havia alletat el seu fill i l'havia posat a dormir al cotxet d'hora aquest matí.

Dues hores més tard, abans d'anar-se'n a la feina, el seu marit va notar que Anthony no respirava.

Santos va afirmar que devia haver ofegat amb la seva llet materna mentre la regurgitava.

Però la seva versió dels fets va ser descartada quan l'autòpsia va donar com a causa de mort de la víctima asfíxia mecànica per asfíxia indirecta.

El cap de policia Adair Marques Correa Junior va dir: “L'expert em va dir que no hi havia llet a l'estómac, l'esòfag ni les vies respiratòries. Per tant, no es va ennuegar. Tenia una lesió a la regió de la cara que suggereix un hematoma fet per la pressió del dit, per la qual cosa el pèrit creu que li van col·locar una mà sobre la boca i el nas”.

Més tard, Santos va confessar als oficials que havia matat el seu nadó i va afirmar que el seu marit, Gabriel de Sousa Hyppolito, no va participar en el crim.



La jove de 24 anys, que té un altre fill, de dos anys, va dir: "Li vaig posar el xumet a la boca i li vaig posar la manta al voltant de la cara sobre el xumet. El vaig prémer molt fort i el vaig tornar a posar al cotxet , cap per avall, amb el cap i el ventre cap avall".

Ella va afegir: "Ja no podia suportar estar dins de la casa. Només pensava en coses dolentes. De vegades pensava a prendre un ganivet i suïcidar-me". Santos va revelar que Anthony "plorava molt" i que ella "estava cansada de tot".

Però ella va insistir, encara que l'havia embolicat a la manta i l'havia col·locat de cap per avall al cotxet, no ho va asfixiar ni li va estrènyer la cara amb la mà.

Hyppolito, també de 24 anys, també va ser arrestat perquè suposadament sabia de les accions de la seva dona i va mentir en la primera declaració a la policia.