El futbolista Dani Alves tornarà a declarar dilluns que ve 17 davant la jutgessa que l'investiga per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre del 2022.

Alves ja va declarar davant de la instructora i aquesta nova declaració s'ha agendat a petició de la seva defensa, liderada per Cristóbal Martell, una vegada avançada la investigació, segons ha avançat SER Catalunya .

El jugador està a presó provisional per aquesta causa des del 20 de gener, i tant la instructora com l'Audiència de Barcelona van rebutjar deixar-lo lliure davant un recurs del seu advocat perquè van considerar que hi ha "un elevat risc de fuga" i indicis suficients per mantenir-lo en presó fins al judici.