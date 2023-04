Setmana Santa / @EP

Efectius de la Guàrdia Civil investiguen un conductor de 72 anys ebri que va irrompre en un seguici processional diumenge per Setmana Santa a la localitat valenciana de Tous, segons ha informat l'Institut Armat.

Va ser la central COTA del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València la que va rebre una trucada de sol·licitud de suport del personal de Policia Local de Tous per un vehicle que havia accedit a l'itinerari del seguici processional de la Santa Trobada, provocant perill per als ciutadans que participaven a la processó.

Personada poc després la patrulla al lloc, va comprovar els fets i va observar com el conductor, un home de 72 anys, mostrava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Va llançar una taxa positiva a les proves d'alcoholèmia, ja que duplicava la taxa permesa.

De les declaracions obtingudes al lloc del fet es va concloure que havia produït un perill concret per a la integritat física de diverses persones que participaven en el seguici processional.

El conductor va irrompre en l'itinerari del seguici processional , sent un guarda rural i un regidor que s'hi trobaven els que van impedir en un primer moment que el conductor arribés a provocar lesions a diverses persones.

Per aquests fets, efectius del Destacament de Trànsit d'Alzira van procedir a investigar el conductor per dos delictes contra la seguretat viària en conduir de manera manifestament temerària i fer-ho sota els efectes de begudes alcohòliques. Va remetre les diligències al Jutjat de Guàrdia d'Alzira.

Aquests delictes poden comportar penes de fins a dos anys de presó , multa de fins a dotze mesos, feines en benefici de la comunitat per un màxim de 90 dies i, en tot cas, privació del dret a conduir que pot arribar fins als sis anys.

Així mateix, com a conseqüència de la investigació dels fets, s'ha proposat aquest conductor per a un reconeixement extraordinari de l'autorització administrativa per conduir a l'efecte de verificar-ne les condicions psicofísiques.