Estació de tren / Freepik

Un home qualificat com un "depredador" ha estat condemnat a 10 anys de presó per violar una nena de 12 anys en un bany per a discapacitats a l'estació de King's Cross , a Londres. Alvin Tuitt, de 24 anys, havia estat condemnat anteriorment per un "delicte similar" quan va cometre l'atac contra la noia.

L'agressor va abordar la nena a l'estació de Maryland a l'est de Londres el 10 d'octubre de l'any passat i va començar a parlar-hi. Segons els informes, Tuitt va prestar una bateria a la nena per carregar el mòbil i va pagar el bitllet abans d'agafar el mateix tren cap a King's Cross.

Un cop a l'estació, va portar la víctima a un bany per a discapacitats on la va violar i també va intentar violar-la novament. La nena va informar la policia de l' agressió sexual que havia patit i Tuitt va ser arrestat, acusat i posat a la presó preventiva.

Tuitt es va declarar culpable de violació i intent de violació, i va comparèixer per ser sentenciat al Tribunal de la Corona de l'Interior de Londres l'11 d'abril passat. A més de la sentència de 10 anys de presó per violació, el delinqüent sexual ha rebut una sentència estesa de cinc anys sota llicència. El jutge també l'ha condemnat a vuit anys, que s'executaran simultàniament, per un càrrec addicional d'intent de violació de la mateixa nena.

La policia ha destacat que "no es pot mesurar l'efecte que aquest incident ha tingut a la vida de la víctima" i ha elogiat la seva valentia en col·laborar amb la investigació.