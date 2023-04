Infografia de la detenció. - POLICIA MUNICIPAL DE MADRID

La Policia Municipal de Madrid ha detingut ha rescatat una menor que estava enfilada a l'ampit de la finestra d'un tercer pis al districte de Pont de Vallecas després que la seva mare, que ha estat detinguda com a autora d'un presumpte delicte d'abandonament , la deixés tancada a casa amb la seva germana de cinc anys.

Segons ha informat el cos, els fets van succeir dimarts passat, dia 11, al carrer Sagaró, quan al voltant de les 9.25 hores els agents van rebre l'avís que una menor estava enfilada a una finestra d'un tercer pis, amb el cos per fora de lhabitatge.

Quan va arribar la patrulla, els seus membres van observar una nena asseguda per fora, a l'ampit d'una finestra d'un tercer pis. Després de donar indicacions a la menor perquè tornés a l'interior de la vivenda, la nena va assenyalar que tenia set anys i que la seva germana petita, de cinc, li havia tancat la finestra per dins i no hi podia entrar.

Mentre un agent es quedava al carrer tranquil·litzant la menor perquè no es mogués, un altre es va dirigir al replà de la vivenda a donar indicacions a la germana petita perquè obrís la finestra. Finalment la nena va obrir la mateixa i la seva germana va poder tornar a entrar al domicili.

Així mateix, es van donar indicacions a les menors perquè obrissin la porta de la vivenda, però no van poder aconseguir-ho, ja que no disposaven de claus.

El servei de Bombers present al lloc va aconseguir accedir a la vivenda contactant amb les menors sense poder obrir la porta, per la qual cosa es van realitzar gestions per localitzar la mare, la qual va fer acte de presència i va obrir amb les claus.

ACOMPANYADES DE DOS GOSSOS



A l'interior de l'habitatge es van trobar les dues menors acompanyades de dos gossos. En preguntar-los els agents com es trobaven, van dir que bé, però que no havien sopat ni esmorzat.

Per la seva banda, la mare va explicar que havia deixat soles les filles perquè tenia una cita mèdica de seguiment del seu embaràs. SAMUR-Protecció Civil va anar al lloc i va valorar l'estat de les menors.

Després de trobar una persona de confiança que es fes càrrec de les nenes, i davant del risc generat, els policies van procedir a la detenció de la mare com a presumpta autora d'un delicte d'abandó.