Arxiu - Un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra

El Jutjat d'Instrucció 8 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha enviat a presó provisional sense fiança un home de 40 anys per un presumpte delicte de corrupció de menors i un altre de privació de llibertat en tancar un menor a casa seva, i oferir-lo 20 euros perquè li ensenyés el penis i fer-li una fel·lació.

En una interlocutòria d'aquest dijous, la jutgessa exposa que el menor, de 14 anys, ha declarat que no coneixia l'home però sí que ho havia vist abans, i que dimecres al migdia va sortir al carrer per vendre paperetes per fi de curs i el sospitós li va dir que anés a casa perquè pogués agafar diners i comprar-li unes butlletes.

Van anar a casa de l'home, on ell el va convidar a entrar i el nen es va negar, però el va convèncer dient-li que no li passaria res i que seria un moment, i finalment el menor va entrar.

Un cop a casa, l'home va tancar la porta amb clau i la va deixar posada, li va comprar una butlleta per tres euros i li va preguntar "si per 20 euros li ensenyaria la polla", i després li va oferir fer-li una fel·lació.

El menor es va negar i l'home "li va dir que no sortiria de casa si no li ensenyava la polla", però el nen va aconseguir escapar-se i es va refugiar en un saló d'ungles, on va demanar ajuda a la propietària del local.

RECONEIX QUE VA OFERIR DINERS



Per part seva, l'home ha declarat que hi ha "petites incongruències" en la declaració del menor i nega que el tanqués a la casa, i ha reconegut que va oferir 20 euros al menor a canvi que li ensenyara el penis però ha afirmat que després va deixar que se n'anés.

L'home ha negat que demanés al menor fer-li una fel·lació i ha dit que "sabia perfectament que el menor tenia 14 o 16 anys com a molt".

També ha declarat "que entre el vi i la cervesa se li va anar l'olla i que odia els pederastes, que no sap per què ho va fer".