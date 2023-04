Quadre elèctric - @MOSSOS

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que treballava com a lampista sense llicència ni permisos per fer-ho, per un presumpte delicte d'homicidi imprudent d'un client que va morir electrocutat mentre dutxava dies després de contractar els seus serveis.

Fonts dels Mossos han explicat que el lampista va revisar l'1 de desembre el quadre elèctric del pis de l'ancià, que el dia 13 del mateix mes va rebre una descàrrega mentre era a la dutxa.

Van començar a investigar i el van detenir el 30 de març --ara està en llibertat provisional-- i també li atribueixen els presumptes delictes d?instrusisme i falsificació de document mercantil.