La Fiscalia i l'acusació particular han demanat condemnar a la presó permanent revisable l'acusat d'assassinar la seva exparella i la seva filla, amb qui encara convivia, la nit de Reis del 2020 a Esplugues de Llobregat (Barcelona) , mentre que la seva defensa demana que s'absolt o bé condemnat a un màxim de 15 anys.

Als escrits d'acusació, tant el fiscal com l'acusació particular --que exerceix la família de les víctimes-- demanen la condemna permanent revisable per l'assassinat de la menor, a més de 25 anys de presó per l'assassinat de la dona.

També demanen condemnar l?home a tres anys de presó per un presumpte delicte de maltractament habitual ia quatre anys més i una multa de 5.760 euros per un presumpte delicte contra la intimitat al revisar el mòbil de la dona.

El judici es farà amb jurat a l'Audiència de Barcelona a partir del 27 d'abril, i les acusacions exposen als seus escrits que l'home presumptament va cometre els crims després de revisar missatges de la dona amb un altre home, cosa que "li va provocar gelosia i un gran enuig".

Més tard aquella mateixa nit, va entrar a l'habitació on dormien la nena de tres anys i la dona de 28, i presumptament les va apunyalar fins a matar-les.

La dona havia deixat la relació amb l'home a l'agost del 2019, i ell, sense acceptar-ho, "va començar a mostrar actituds de control i possessió cap a ella i va sotmetre a aquesta dinàmica de continus retrets, insults, seguiments i vigilàncies i fins i tot atacs de tipus físic i psíquic", relata el fiscal.

També havia enviat a la dona missatges de Whatsapp amb retrets i insults, i "en el curs d'aquesta escalada de vigilàncies i seguiments, els últims mesos de convivència" l'home en revisava el mòbil.

VA confessar i diu que va ser un "arravat"



En canvi, la defensa afirma en el seu escrit que la nit dels crims l'acusat “va tenir una reacció condicionada pels trets de la seva personalitat amb trastorn adaptatiu mixtoansiós-depressiu i trastorn de personalitat esquizotípic, que sumada a una situació de gelosia creixent, va fer que actués de manera absolutament imprevisible i com si no fos amo dels seus actes fruit d'un rampell".

Afegeix que després ell mateix va trucar al telèfon d'emergències 112 per confessar, i demana que sigui absolt o bé que es tingui en compte com a atenuants la seva confessió i haver actuat "per causes o estímuls tan poderosos que hagin produït rampell, obcecació o un altre estat passional important semblant", de manera que vol que se li imposin com a màxim 15 anys de presó.