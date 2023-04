Cotxe de policia, RECURS PEXELS

Un pare de Kansas (Estats Units) va ser declarat culpable d'assassinar la seva filla de 2 anys, que segons els fiscals a la cort va morir de desnutrició mentre ell estava "intoxicat i es va desmaiar durant dies". Jeffrey J. Exon, de 47 anys, va ser declarat culpable per un jurat del Tribunal de Districte del Comtat de Shawnee dilluns per la mort d'Aurora Exon, informa The Topeka Capital-Journal .

Exon va trucar a la policia a casa seva a Topeka el 5 de gener de 2021, aproximadament a les 10 a.m., amb "aparença que portava diversos dies morta". Exon li havia dit al servei d'emergència que la seva filla s'havia estat "morint de gana".

El germà gran d'Aurora, que tenia 4 anys quan va morir la seva germana menor, va ser cridat com a testimoni al judici. Li va dir al jurat que el seu pare els tancava a les habitacions durant dies mentre ell "dormia", segons un comunicat de premsa de Kagay, segons va informar Associated Press.

Exon va ser declarat culpable d'assassinat en primer grau a la comissió d'un delicte greu, assassinat imprudent però no intencional en segon grau , perill agreujat per a nens i omissió per part d'un pare d'informar la mort d'un nen.

La mare d'Aurora, que no tenia la custòdia dels dos nens, va veure la seva filla amb vida per última vegada el 26 de desembre del 2020, segons The Topeka Capital-Journal .