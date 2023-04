Presó / Freepik

Un famós assassí sud-africà, conegut com el violador de Facebook , va ser capturat a Tanzània després d'escapar d'una presó de màxima seguretat mitjançant un engany de la seva pròpia mort. Durant gairebé un any, va viure amagat en una mansió amb la seva nòvia, una famosa metgessa anomenada Dra. Nandipha Magudumana.

La parella va ser detinguda juntament amb una altra persona mentre intentaven creuar la frontera cap a Kenya amb diversos passaports a la seva possessió. El ministre de policia sud-africà, Bheki Cele, va informar els periodistes sobre la captura. L'assassí va ser portat de tornada a Johannesburg aquest dijous, mentre que la seva xicota el va seguir de prop en una camioneta blanca separada.

S'espera que la Dra. Nandipha Magudumana sigui acusada d'assassinat com a part d'un elaborat complot de fugida. El pla es basava a col·locar un cadàver a la cel·la de Thabo Bester, l'assassí fugitiu amb què tenia una relació, per ajudar-lo a fingir la seva pròpia mort en un incendi i escapar de la presó.

Ja han estat acusats un guàrdia de la presó i el pare de Magudumana en relació amb el cos trobat cremat i irreconeixible a la cel·la de Bester . La policia va descobrir que l?home no identificat va morir d?un traumatisme contundent al cap abans de l?incendi.

Bester va ser declarat culpable d'assassinat i violació per la mort de la seva nòvia, la model Nomfundo Tyhulu, i condemnat a cadena perpètua més 75 anys el 2012. És conegut com 'el violador de Facebook' per utilitzar les xarxes socials per atraure les seves víctimes a casa abans d'agredir-les.

Per la seva banda, Magudumana és una metgessa i empresària destacada, amb més de 146.000 seguidors a la pàgina d'Instagram. El 2018, va ser nomenada una de les 200 persones joves més influents de Sud-àfrica per Mail & Guardian.

Dimecres, els parlamentaris van celebrar una audiència especial per examinar les falles de seguretat que van permetre la fugida. Alts funcionaris de la presó i de l'empresa de seguretat privada britànica G4S, que opera la presó, van ser interrogats.

Tres empleats de la presó van ser acomiadats, inclòs el supervisor nocturn i dos guàrdies que treballaven a la sala de control de càmeres de seguretat, a causa de la sospita que van ajudar Bester a escapar durant l'incendi a la cel·la abans de l'alba del 3 de maig del 2022.

Encara que un va ser acusat d'assassinat, la parlamentària Glynnis Breytenbach sospita que més guàrdies i funcionaris van ser subornats per portar el cos a la cel·la i ajudar Bester a escapar-se.