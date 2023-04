Ganivet / Freepik

Segons el testimoni presentat al tribunal d' Old Bailey , una mare va expressar la seva preocupació per la seva seguretat als seus amics abans de ser apunyalada fins a la mort pel seu marit en un atac brutal mentre els seus fills esperaven per anar a escola.

Ayesha Hasan, de 32 anys, els va enviar un inquietant missatge de WhatsApp als seus amics, dient: "Si alguna cosa em passa, si us plau, cuideu els meus fills". El seu marit, Asim Hassan , de 33 anys, s'enfronta a càrrecs per matar la seva dona en un atac ferotge que li va provocar una fractura de crani.

La senyora Hasan va ser trobada sense vida al seu departament a Canning Town, el 19 de maig de 2022, envoltada de sang. L'atac va passar a les 6.34 hores del matí, mentre els dos fills de la parella , menors de 10 anys, esperaven ser portats a l'escola.

L?home ha negat haver comès l?assassinat. Anteriorment, ell havia acusat la seva dona d'haver-li estat infidel. Tot i això, durant el judici, el fiscal ha revelat: "D'una manera cruelment irònica, sembla que Hassan mateix estava buscant tenir una aventura extramatrimonial".

El fiscal Joel Smith va relatar els fets en el judici: "A les 6:24 del matí del 19 de maig de 2022 , l'acusat va trucar al 999 des de casa seva. Semblava angoixat i li va confessar a l'operador: 'Acabo d'apunyalar el meu esposa'". Quan se li va preguntar on l'havia apunyalat, va respondre que al coll i que el ganivet utilitzat era a terra. Després va començar a plorar i va pregar: 'Si us plau, respira' i 'si us plau, no te'n vagis'.

L'acusat va indicar que era a la cuina, i que els seus fills estaven a casa fora de perill. Durant la trucada telefònica, el seu comportament va oscil·lar entre serenitat, crits i plor. La policia i una ambulància van arribar al lloc 14 minuts després. L'escena que van trobar va ser terrible. Ayesha Hasan jeia inconscient en un toll de la seva pròpia sang a la cuina. Era evident que havia estat apunyalada moltes vegades.

Segons el que es va sentir al judici, la parella s'havia casat en una cerimònia islàmica, però per al 2022 la seva relació s'havia deteriorat i discutien sovint sobre els diners, la conducta de Hassan i la seva creença que la seva dona tenia una aventura.

La fiscalia va informar que la Sra. Hassan se sentia terroritzada i havia començat a gravar notes de veu del seu comportament al mòbil ia enviar missatges als seus amics. La Sra. Hassan tenia una carpeta d'imatges al telèfon que mostrava les vegades que el seu marit l'havia tractada amb violència, incloent una foto del seu ull morat i talls a la cara, feta 11 dies abans de la seva mort.

El 9 de maig d'aquell any, va enviar un missatge de WhatsApp " desesperat " als seus amics, que segons el fiscal era particularment "escalofriant". Hi va explicar que el seu marit l'havia acusat de ser infidel i va expressar el seu temor que "m'hagués matat" si no hagués estat una altra persona present a la casa. Va dir que el seu marit va arribar a casa de la feina, la va acusar d'enganyar-lo, la va agafar dels cabells, li va esgarrapar la cara i li va causar un bony a l'ull.



El tribunal va sentir que accepta que va apunyalar la seva dona, però diu que no tenia la intenció de matar-la o causar-li un mal realment greu.