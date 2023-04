Arxiu - Edifici del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha assenyalat aquest divendres que el 32% de les condemnes revisades en aplicació de la coneguda com a 'llei del només sí és sí' ha comportat rebaixes en virtut de la norma que va entrar en vigor el 7 d'octubre, segons les dades recollides fins al 31 de març pel Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, els Tribunals Superiors de Justícia (TSJ) i les audiències provincials.

Així ho ha informat l'òrgan de govern dels jutges en actualitzar el còmput oficial de revisions, rebaixes i excarceracions realitzades arran de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual. Segons les dades facilitades, ja són 978 les rebaixes de pena i en 104 les excarceracions, de manera que suma 35 noves rebaixes i un nou excarcerat respecte a la dada que avançaven fonts del Consell dimecres passat.

En el desglossament de les dades recollides consta que el Tribunal Suprem ha aplicat 15 reduccions de condemna, mentre que l'Audiència Nacional n'ha dictat una. Les audiències provincials, per part seva, han acordat 880 modificacions a la baixa i els TSJ han signat 82 rebaixes.

Així, el 40,5% de les revisions del Suprem han implicat una reducció de condemna, segons la informació facilitada per l'òrgan de govern dels jutges. A l'Audiència Nacional el percentatge de rebaixes ha estat del 14,3%.

Pel que fa als TSJ el percentatge ha arribat al 39,5% ia les audiència provincials el 31,6%. Així doncs, en total s'han modificat condemnes a la baixa en el 32% dels casos, d'acord amb la xifra que maneja el CGPJ.

MADRID, LA CCAA AMB MÉS REBAIXES I EXCARCEL·LACIONS

Pel que fa a les revisions de condemna, consta que les audiències provincials n'han efectuat 1.967; els TSJ, 86; el Suprem, 37; i l'Audiència Nacional 7.

En revisar les dades per audiències provincials, a Madrid s'han registrat 362 revisions a Madrid, 118 rebaixes i 16 excarceracions. Són 47 rebaixes més que les rebaixes registrades al primer recompte del CGPJ i 8 excarceracions més.

A la llista de rebaixes figuren també Alacant amb 53 reduccions de condemna; Cadis amb 48; València i Balears amb 46; Biscaia amb 42 i Barcelona amb 40.

Als Tribunals Superiors de Justícia també destaca la Comunitat de Madrid amb 26 modificacions a la baixa. El segueixen Andalusia i les Balears amb 6; Galícia amb 5; Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia, Navarra i País Basc amb 4.

Al fil, el Consell també ha presentat un desglossament de les dades d'excarceracions: 99 a les audiències provincials i 5 als TSJ. No se n'ha registrat cap ni al Suprem ni a l'Audiència Nacional.

A més de les 16 excarceracions acordades per l'Audiència de Madrid, figuren 8 a Cadis; i 6 a Biscaia, Barcelona i Balears, com les províncies on més sortides de presó s'han dictat.

Des del CGPJ han recalcat que les dades que figuren a la taula de les audiències provincials corresponen "exclusivament" a revisions de pena i "no inclouen aquelles sentències d'instància dictades en relació amb fets ocorreguts abans de l'entrada en vigor" de la llei a les que s'ha aplicat aquesta -i no la norma vigent a la data dels fets enjudiciats- per ser considerada més favorable per al reu. Al fil, ha indicat que les dades relatives al Tribunal Suprem corresponen a resolucions dictades en recursos de cassació.

A més, ha explicat que per a l'obtenció de la dada total ha deduït les revisions de pena que havien comunicat les audiències provincials, quan han estat desestimades pels TSJ en via de recurs; així mateix, ha sumat les revisions que, inicialment denegades per les audiències provincials, han estat finalment estimades pels TSJ en via de recurs.

Segons ha precisat el Consell, les dades ofertes "no inclouen les revisions de pena que puguin haver tramitat els Jutjats Penals, competents per enjudiciar delictes contra la llibertat sexual penats amb fins a cinc anys de presó, davant la dificultat de demanar aquesta informació de els òrgans unipersonals".

SEGONA ACTUALITZACIÓ

La d'aquest divendres és la primera actualització oficial que efectua el CGPJ des que el 2 de març passat l'informés que hi havia 721 rebaixes i 74 excarceracions a tot Espanya a data d'1 de març a causa de les revisions efectuades per la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual.

En aquella ocasió, el Consell va avisar que no havia pogut demanar dades de tots els òrgans judicials pel que no tenia una xifra "global". En qualsevol cas, ha informat que la seva Comissió Permanent havia acordat al seu conclave que la informació seria "actualitzada periòdicament i feta pública".

Al marge, està previst que la Sala Penal del Tribunal Suprem celebri entre el 6 i 7 de juny un Ple monogràfic per fixar criteri sobre les revisions efectuades pels tribunals sentenciadors a causa de la reforma penal.

Serà la primera vegada que l'alt tribunal entri a analitzar si els tribunals han aplicat bé la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual a les seves revisions de pena. Els magistrats faran aquest estudi amb l'objectiu no només d'unificar criteri sinó de fixar doctrina, i perquè ja acumula més de 20 recursos de cassació contra actuacions de revisió.