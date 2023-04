Arxiu - Ciutat de la Justícia de Barcelona

El Jutjat de Menors 6 de Barcelona ha condemnat a 18 mesos d'internament un menor de 14 anys per protegir-ne un altre, de 12 anys i per tant inimputable, mentre agredia sexualment una nena de 13 anys.



La sentència exposa que cap a les 20.45 hores del 25 de setembre del 2020 van seguir la nena, la van obligar a desviar-se del seu camí i el de 12 anys li va dir: "Si vols viure, me la xuclaràs".



El menor inimputable la va agredir sexualment mentre l'altre, ara condemnat, els mirava vigilava la zona per alertar-ho si s'acostava algú.



El menor ha estat condemnat per delicte d?agressió sexual i després dels 18 mesos d?internament haurà d?estar dos anys en llibertat vigilada.



La jutgessa també ha fixat una indemnització de 5.000 euros per a la víctima per danys morals, que en cas que el menor no pugui pagar haurà.