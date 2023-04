Aquesta declaració es farà a porta tancada i a petició pròpia del jugador, que ja va declarar davant la instructora després de ser detingut el 20 de gener, quan la magistrada el va enviar a la presó provisional. | @EP

El futbolista Dani Alves tornarà a declarar dilluns a les 10.30 hores davant la jutgessa que ho investiga per presumptament agredir sexualment una noia a Barcelona el 30 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton.

Aquesta declaració es farà a porta tancada i a petició pròpia del jugador , que ja va declarar davant la instructora en ser detingut el 20 de gener, quan la magistrada el va enviar a la presó provisional.

El seu advocat, Cristóbal Martell , va intentar treure'l de presó amb un recurs que van rebutjar tant el Jutjat d'Instrucció 15 com l'Audiència de Barcelona.

La instrucció ha avançat amb proves forenses d'empremtes i ADN , i també s'ha interrogat testimonis com la prima i una amiga de la denunciant, que aquella nit estaven de festa amb ella, i sis treballadors del local, entre ells el porter que va atendre a la noia i diversos cambrers.

Tots aquests testimonis van ratificar davant la jutgessa el que ja havien declarat als Mossos d'Esquadra abans que Alves entrés a la presó provisional al gener.

CÀMERES DE SEGURETAT



En paral·lel, la defensa d'Alves va esgrimir en el seu recurs amb què va intentar sortir de presó que les càmeres de Sutton "desmenteixen" la versió de la denunciant , al contrari del que considera l'acusació.

El jugador nega que tanqués la porta del lavabo on va passar l'agressió --que no té càmeres a l'interior-- i es recolza en les imatges per afirmar que la noia va entrar dos minuts després que ell , sense que "li franquegi el pas o obriu la porta".

La defensa d'Alves va sostenir, en el recurs que no va prosperar, que les imatges "entren en conflicte i contradicció amb la descripció que fa la denunciant", i també posa en dubte l'explicació de la dona sobre el que va passar dins del bany, que no està enregistrat.

PROVES D'ADN



La instrucció ha constatat que a la vagina de la denunciant hi havia restes d'ADN d'Alves --cosa que és contradictòria amb l'última versió del que va passar el jugador-- i, en demanar-lo treure'l de presó, la seva defensa es va agafar a l'absència de lesions vaginals per sostenir que no va ser una agressió sexual sinó sexe consentit.

La mateixa defensa va admetre l' "erràtica declaració" del jugador, que fins ara ha donat diverses versions dels fets i va començar negant que s'hagués trobat amb la noia.

L'advocat del jugador va afirmar en el recurs que la negació inicial del jugador "troba natural i rudimentària explicació en la voluntat de preservar la dona i els fills d'una conducta potser impròpia de relació sexual".