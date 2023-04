Els informes indiquen que l'acusat no només en va abusar sexualment, sinó que també infligia càstigs físics si no se sotmetien als seus desitjos. A més, s'al·lega que va sotmetre les víctimes a un maltractament psicològic constant. | @EP

El jutjat de guàrdia d' Arenys de Mar ha decretat presó provisional , comunicada i sense fiança per a un home de 38 anys acusat d'haver comès set agressions sexuals a Arenys de Munt. Segons han confirmat fonts judicials, l'home té una causa oberta per delicte contra la llibertat sexual a menors de 16 anys , a qui impartia classes d'equitació a l'hípica l'Espiga , a Arenys de Munt.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimarts després d'haver estat denunciat i divendres va passar a disposició judicial, han explicat fonts del cos. Els fets van sortir a la llum després que una de les nenes denunciés el presumpte agressor dilluns passat , i la resta, entre les quals figuren diverses menors de 14 anys, s'unís a les denúncies l'endemà, tal com ha pogut avançar TV3.

Els informes indiquen que l'acusat no només en va abusar sexualment, sinó que també infligia càstigs físics si no se sotmetien als seus desitjos . A més, s'al·lega que va sotmetre les víctimes a un maltractament psicològic constant.

D'acord amb els testimonis, les agressions van començar l'any 2016 a l'hípica l'Espiga, on l'acusat treballava com a monitor d'equitació per a escoles i particulars, a més de gestionar el centre. Aprofitant la seva posició d'autoritat i la confiança guanyada amb les víctimes i les seves famílies, l'acusat es quedava tot sol amb les nenes, a les quals sotmetia pràctiques sexuals no consentides. L'home utilitzava tàctiques d' intimidació , com amenaçar-les de fer-los mal físic , per assegurar-se que no parlessin dels abusos. A més, les maltractava verbalment amb crits i insults si no seguien els seus desitjos.