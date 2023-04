L'home havia obtingut imatges sexuals de la menor oferint-li a canvi recompenses en un joc per a mòbils. L'adult va sol·licitar el número de telèfon a la menor per parlar amb ella a través d'una aplicació mitjançant la qual podia fer trucades de vídeo i intercanviar arxius de caràcter sexual. | @EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a Saragossa un ' groomer ' per assetjar sexualment una nena de vuit anys a través de jocs en línia , oferint-li recompenses.

L'home, que havia obtingut imatges sexuals de la menor oferint-li a canvi recompenses en un joc per a mòbils , ha estat arrestat en només dues setmanes. La investigació ha comptat amb la intervenció de la Policia Nacional de Colòmbia i de la Conselleria d'Interior espanyola en aquest país.

La investigació es va iniciar després de la denúncia, a Colòmbia , de la mare de la menor , de tan sols vuit anys, en què informava que la seva filla havia estat assetjada sexualment per un adult , que l'havia fet xantatge per obtenir imatges de caràcter sexual de la nena a canvi de recompenses en un joc de mòbil, han indicat des de la Direcció General de la Policia.

COL·LABORACIÓ POLICIAL INTERNACIONAL

Després d'aquesta denúncia, la Conselleria d'Interior a l'Ambaixada d'Espanya a Colòmbia va traslladar la investigació als membres de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional , perquè hi ha indicis que l'autor es trobés a Espanya. Aquests van esbrinar que el contacte inicial del groomer amb la menor es va produir a través del xat habilitat en un joc per a telèfons mòbils .

Un cop iniciada la conversa per aquest mitjà, l'adult va sol·licitar el número de telèfon a la menor per parlar amb ella a través d'una aplicació de missatgeria instantània mitjançant la qual podia fer videotrucades i intercanviar arxius de caràcter sexual .

Els agents encarregats de les gestions que l?home residia en un domicili de la ciutat de Saragossa, on va ser detingut. Els agents van registrar aquest habitatge en què van trobar multitud de dispositius electrònics en què es trobaven els arxius de caràcter sexual enviats per la menor , evitant així la possible distribució d'aquests.

A més, van detectar que l'arrestat també havia mantingut converses amb altres menors, encara que no s'ha pogut certificar que hagin estat corromputs sexualment pel detingut.