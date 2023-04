L'home va ser detingut després de confessar la descàrrega de més de 1.000 imatges de contingut sexual infantil i ser aficionat al "voyeurisme", a Gal·les. | Linnea Hansen

Una dona va denunciar el seu marit de 73 anys després de descobrir que tenia imatges d'abús sexual infantil en alguns discos a casa seva. La denunciant va informar que va descobrir el caràcter pedòfil del seu marit en col·locar un dels discos que tenia en una caravana compartida pel matrimoni a l'ordinador, pensant que contenia música, tal com ha avançat Mirror.

La dona de 70 anys, resident a Cardiff (Gal·les), ha explicat que inicialment, en inserir la cita, va aparèixer un missatge d'error, però en canviar a l'opció d'imatges i vídeo va descobrir l'"absolut horror". La denunciant va afegir: " Vaig sentir que estava en un túnel en aquest matrimoni. Creus que has d'estar imaginant coses, però si tens una certesa, has d'actuar en conseqüència"

L'home va ser detingut després de confessar la descàrrega de més de 1.000 imatges de contingut sexual infantil i ser aficionat al voyeurisme . La policia va descobrir que els delictes de l'home es van estendre del 2022 fins al 2018. Després de la detenció, la dona va confessar que el seu marit hi exercia control, triant la roba que podia fer servir i revisant el seu compte bancari constantment.

Tal com ha explicat la dona, la parella es va mudar el 2007 a Tenby , tot i que ella no volia. Allà, el seu marit va utilitzar els estalvis de la seva dona per adquirir quatre caravanes . La dona ha explicat que el seu marit mai no el deixava consultar el telèfon. En preguntar-li pels motius, l'home assegurava que podria rebre una trucada telefònica sobre la gestió de les caravanes. Ara, la dona ha considerat que ho va fer perquè evités que veiés el contingut pornogràfic infantil que albergava.