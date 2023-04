En declaracions a TV3, l'alcalde d'Arenys de Munt ha apuntat que "veient com estan evolucionant els fets, possiblement hi pot haver més" casos, i ha assegurat que el consistori vol estar al costat de les famílies afectades. | GOOGLE MAPS

L'alcalde d' Arenys de Munt , Josep Sànchez , ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular contra l'home de 38 anys detingut dimarts per presumptes agressions sexuals al municipi.

En declaracions a TV3, ha apuntat que "veient com estan evolucionant els fets, possiblement hi pugui haver més" casos, i ha assegurat que el consistori vol estar al costat de les famílies afectades.

El jutjat de guàrdia d'Arenys ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'acusat, que va ser detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra després d'haver estat denunciat, i que té una causa oberta per delictes contra la llibertat sexual a menors de 16 anys.