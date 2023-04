Laporta compareixerà al Camp Nou a les 11, un mes després que el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona va admetre a tràmit la denúncia de la Fiscalia i la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, que va originar la causa judicial. | @EP

El president del FC Barcelona, Joan Laporta , explicarà en una roda de premsa aquest dilluns la versió del club sobre la investigació per presumpta corrupció en pagaments del club a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira .

Laporta compareixerà al Camp Nou a les 11, un mes després que el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona va admetre a tràmit la denúncia de la Fiscalia i la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, que va originar la causa judicial.

La jutgessa l'ha obert pels presumptes delictes continuats de corrupció entre particulars a l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil, i estan investigats, a més de Negreira, el FC Barcelona com a persona jurídica i els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu .

També està investigada com a persona jurídica l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL i els exdirectius blaugranes Óscar Grau i Albert Soler.

La querella que va originar la causa sosté que, entre el 2016 i el 2018, Negreira va cobrar 1.392.680 euros del FC Barcelona a través de la seva empresa Dasnil 95 SL.

Per la seva banda, la Fiscalia sospita que del 2001 al 2018 Negreira va cobrar del Barça més de 7,3 milions d'euros a través de les seves empreses, a canvi d'"actuacions tendents a afavorir el FCB en la presa de decisions dels àrbitres als partits que disputés el club, i així en els resultats de les competicions”.

Per investigar-ho, la jutgessa ha encarregat a la Guàrdia Civil determinar el motiu dels pagaments del Barça i el destí d'aquests pagaments.

"ACORD VERBAL"



La Fiscalia creu que, a través de Rosell i Bartomeu com a presidents, el Barça "va mantenir un acord verbal estrictament confidencial" amb Negreira, que aleshores era vicepresident del Comitè Arbitral, perquè els afavorís en decisions arbitrals.

Negreira va ser rellevat del CTA el maig del 2018 i llavors el Barça el va deixar de pagar, cosa que Negreira va recriminar Bartomeu en un burofax que la fiscal va reproduir així en la denúncia: "No tinc voluntat de donar publicitat a totes les irregularitats que he conegut i viscut de primera mà en relació amb ningú del club, però vostè m'hi obligarà si no reconsidera la seva decisió i compleix l'acord que teníem de seguir comptant amb els meus serveis fins a fi de mandat presidencial".