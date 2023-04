L'encausat aprofitava que estaven sols al domicili familiar per fer la seva filla tocaments als genitals i refregar el cos contra el de la nena mentre li llepava el coll. En alguna ocasió, a més, va arribar a introduir-li els dits a la vagina. | @EP

La Secció Primera de l'Audiència Provincial celebra aquest dimecres (09.45 hores) un judici contra un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla quan ella tenia 11 anys i per al qual la Fiscalia demana deu anys de presó.

Segons l'escrit d'acusació, els fets es remunten a la primavera del 2010 quan, en diverses ocasions, l'encausat aprofitava que estaven sols al domicili familiar per fer la seva filla tocaments als genitals i refregar el cos contra el de la nena mentre li llepava el coll . En alguna ocasió, a més, va arribar a introduir-li els dits a la vagina.

El Ministeri Públic demana per a l'home deu anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual, així com allunyament durant 15 anys i 15.000 euros d'indemnització.