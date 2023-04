La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, Clàudia Costa (i), i l'alcalde de Palma, José Hila (d), a la Fira del Ram. | @EP

Set persones han estat rescatades pels bombers de Palma després de quedar atrapades a l'atracció Rocket de la Fira de Ram, situada a una alçada aproximada de 25 metres . Segons han informat fonts del cos de bombers, la immensa torre estava parada amb diversos usuaris al seu interior al voltant de les 14.25 hores de dissabte passat.

Els equips d'emergència es van traslladar amb urgència fins al recinte de Son Fusteret , on se celebra la fira, i es van dirigir directament cap a l'atracció afectada. El Rocket, que és la principal novetat d'aquest any, està compost per una torre d'uns 60 metres d'alçada amb cinc coets on els visitants se suspenen a l'aire mitjançant arnesos.