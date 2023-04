Arxiu - Foto d'arxiu d'una Comissaria de Policia Nacional

Un agent de la Policia Nacional fora de servei ha detingut a la ciutat d'Osca un home que estava agredint la seva parella al Coso Bajo, i que també s'hi va abalançar.

Els fets van passar divendres 14 d'abril, a les 22.00 hores, quan un agent de la Policia Nacional franc de servei i un amic van observar com un home enderrocava una dona que circulava en patinet, fent-la caure a terra, resultant ser aquesta la seva parella i, un cop a terra, començava a proferir-li amenaces amb una actitud molt violenta.

Per aquest motiu, l'agent intervingué identificant-se com a agent de l'autoritat i aconseguint separar l'agressor de la dona. Quan la situació semblava que s'havia calmat, ell no va poder demanar telefònicament suport de les patrulles en servei perquè l'individu s'abalançava sobre ell, portant a les mans el que sembla una arma blanca.

L'agent va poder immobilitzar l'agressor, caient tots dos a terra i oferint l'home una gran resistència, fins i tot aconseguint assolir el rostre de l'agent amb l'arma causant-li una ferida incisa.

L'acompanyant de l'agent va haver de sol·licitar presència policial a través del CIMACC 091, i immediatament es van presentar diverses patrulles que van procedir a la detenció de l'autor dels fets per delictes de violència de gènere, amenaces greus i atemptat a agent de l'autoritat, la intervenció de l'arma blanca. Així mateix, van assistir la víctima.