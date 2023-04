Vehicles d'emergències a València @ep

Un home ha mort després de precipitar-se des d'un habitatge en flames, situat en un tercer pis d'un edifici al carrer San Carlos de Oliva (València), quan intentava escapar-se d'un incendi. Tot i que l'home, de 52 anys, va ser atès amb vida pels serveis sanitaris, finalment ha mort aquest diumenge al matí a l'hospital on va ser traslladat, segons ha informat el Consorci de Bombers i han confirmat fonts sanitàries.



El foc es va declarar, per causes no precisades, passades les 22.00 hores d'aquest dissabte en un habitatge situat en un tercer pis d'un edifici d'Oliva, al carrer Sant Carles. L'avís es va rebre a les 22.31 hores i, segons s'indicava, un home s'havia precipitat al buit des d'aquella casa.



Fins a la zona es van mobilitzar tres dotacions de bombers de Gandia i Oliva i un sergent de Gandia. L'incendi afectava el menjador i el fum havia estat propagat per tota la casa. Els bombers van procedir a revisar tot el pis fent busseig en fums, ja que es desconeixia si hi havia més ocupants, si bé finalment van descartar que hi hagués ningú més.



Mentre un dels equips de bombers continuava amb els treballs d'extinció, un altre va prestar ajuda als mitjans del SAMU que s'encarregaven de l'home al lloc on havia caigut. Els bombers van ubicar l?afectat en matalàs de buit i llitera niu i el van extreure del lloc fins a ambulància, que es va fer càrrec de l?afectat, del qual no s?ha indicat l?edat.



Durant els treballs d'extinció es van localitzar tres gats al pis, dos ja morts i un que va poder ser rescatat amb vida, i es va rescatar també el gos que hi havia a la vivenda del davant, que s'havia vist afectada igualment pel fum. Els bombers es van retirar a prop de la mitjanit.