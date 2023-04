Xarrup / Freepik

Les autoritats de Polònia van informar que un ciutadà britànic va morir després de beure 22 xopets en 90 minuts en un club de striptease poc fiable de Cracòvia, Polònia. La víctima de 36 anys, Mark C, va sortir a la nit a la ciutat polonesa amb un amic el mes passat i van visitar un club anomenat Wild Nights.

Segons els investigadors, Mark ja estava ebri i, tot i que inicialment va rebutjar les begudes que li oferien, finalment va acabar accedint-hi. Després de beure els 22 xopets, va acabar desplomant-se i morint.

La Fiscalia Nacional de Polònia va informar que el turista tenia un nivell d'alcohol a la sang d'almenys el 0,4%, cosa que es considera letal. A més, a Mark li van robar 2.200 złoty, cosa que equival a 476 euros. Dijous passat, la policia va anunciar que havia acusat 58 persones de pertànyer a un grup de crim organitzat després de fer una sèrie de batudes en clubs nocturns.

L'Oficina de Recerca de la Policia Central de Polònia (CBSP) va declarar que els clubs organitzaven un engany en què emborratxaven els clients abans de robar-los els diners. L'agència va publicar un vídeo que mostrava els sospitosos arrestats i els objectes incautats, incloent-hi dispositius electrònics, ordinadors, diners en efectiu i telèfons. El grup que va obligar Mark a beure fins a la mort va ser arrestat, segons el comunicat.

El comunicat assenyalava: "Una de les línies de recerca del cas fa referència a la víctima que va ser portada a un estat d'intoxicació, va perdre el coneixement i va morir com a resultat d'una intoxicació aguda per alcohol". A més, s'assenyala que no es va proporcionar atenció mèdica a l'home durant l'incident i que es van fer arrestos provisionals contra els sospitosos.

La investigació està en curs i inclou clubs a Varsòvia i Cracòvia.