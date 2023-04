Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Una de les menors víctima de presumptes abusos sexuals per part d?un professor voluntari d?un centre de culte islàmic de Vic (Barcelona) el 2016 ha assegurat davant el jutge que l?acusat "era més afectuós que els altres professors que havia tingut".

Així ho ha dit durant la seva declaració al judici que ha començat aquest dimarts a la Secció 5 de l'Audiència de Barcelona amb les declaracions de les víctimes --que tenien entre 6 i 10 anys en el moment dels fets i, actualment, entre 13 i 17-- i de la filla de l'acusat.

El judici celebrarà la segona i última sessió aquest dimecres amb la declaració de l'acusat, les conclusions i els informes finals.

42 ANYS I 9 MESOS DE PRESÓ



La Fiscalia demana 42 anys i 9 mesos de presó per al professor per presumptament abusar de set menors --nens i nenes-- i també per un delicte d'exhibicionisme, ja que una vegada presumptament es van tocar els genitals davant dels alumnes.

Segons l'escrit d'acusació, l'home impartia classes als nens i, durant l'abril del 2016, en va abusar presumptament buscant el contacte físic, fent-los petons i fent-los "tocaments innecessaris de caràcter sexual per sobre de la roba".

JUDICI



Durant la primera sessió del judici, el tribunal ha mostrat imatges de les càmeres de seguretat del centre als pares de les víctimes, que han comparegut a la sala de vistes com a representants legals dels menors, i que han reconegut els seus fills a les enregistraments.

Les víctimes estaven proposades per la defensa, i per això només la fiscal ha pogut preguntar als nens qüestions relacionades amb el que anteriorment els havia preguntat la defensa, que no ha aprofundit en els fets enjudiciats.

En ser preguntats per si havien rebut instruccions sobre el que havien de declarar en aquest judici, tots els menors ho han negat.

Una altra víctima ha explicat que, abans dels fets, la relació entre l'acusat i ella "era normal", mentre que les altres no han aprofundit el comportament de l'acusat amb elles.

DECLARACIÓ DE LA FILLA



La filla de l'acusat ha declarat com a testimoni davant del jutge i ha explicat que el seu pare era molt afectuós amb tots els nens i amb la família: "Era molt proper a nosaltres. Ens mostrava el seu amor en totes les seves formes".

"Eren els nens els que venien a abraçar el meu pare. Sempre eren ells els que anaven cap a ell. Era afectuós amb tots, però quan començava la classe els nens anaven a lloc i ell impartia la classe", ha conclòs.

CÀMERES DE SEGURETAT



Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que "van detectar un comportament estrany de l'acusat" a la classe, per la qual cosa van instal·lar càmeres de seguretat el desembre del 2015.

Les mateixes fonts han explicat que ni acusació particular ni Fiscalia han preguntat a les víctimes sobre els fets, a més de perquè estaven proposats per la defensa i no podien, per “evitar revictimització i traumes”.

"Els enregistraments de les càmeres de seguretat són prou explícites i estan tots els fets gravats", han afegit.