Un moment de l'operatiu. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi d’habitatge al número 44 del carrer del Remei de Dalt, a Manresa, on una persona ha mort.

El cos va rebre l'avís prop de tres quarts de 5 de la matinada al segon pis d’un habitatge unifamiliar de 3 plantes. Això va obligar el cos a activar 12 dotacions, que van rescatar 5 persones que estaven a l’interior del bloc.

A l’interior del segon pis hi havia molta càrrega de foc, fet que ha complicat l’extinció de les flames, i un cop ha baixat la càrrega, els Bombers han fet recerca de possibles víctimes a l’interior i han localitzat el cos sense vida d’una persona al segon pis, amb un gos i un gat també finats.

Un cop han aconseguit extingir-lo, els Bombers han fet revisió i ventilació de l’edifici. El foc ha cremat completament el segon pis, parcialment el tercer pis i el primer pis ha quedat afectat per l’aigua. Els Mossos d’Esquadra, que hi han desplaçat 3 patrulles, han assumit les diligències judicials i la investigació de les causes de l’incendi.

En el dispositiu han treballat també amb quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han atès 8 persones, que han resultat il·leses.