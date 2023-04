Investigadors del tiroteig en què muriu00f3 un Policu00eda Nacional destinat a Galícia a Villagonzado en una imatge del Diari de Burgos

Un agent de la Policia Nacional de 46 anys ha mort aquest dimecres a la matinada en un tiroteig amb les forces de l'ordre en una benzinera de Villagonzado-Pedernales, a la província de Burgos. Es tracta d'un agent destinat a una comissaria gallega, on dimarts passat va robar una arma.



El mort estava immers en una investigació d'assumptes interns per la qual se li havia retirat l'arma. I segons informa la Delegació del Govern, el finat estava de baixa psicològica i des d'aquest dimarts, 18 d'abril, havia passat a segona activitat "per insuficiència d'aptituds psicofísiques", una situació, tot i això, que estava pendent de notificar.