Arxiu - Ambulància del SEM

El conductor d'un camió ha mort aquest dimarts a la nit després que el vehicle bolqués mentre circulava per la carretera C-17 al seu pas per Parets del Vallès (Barcelona).

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 23.44 hores i fins i tot van traslladar quatre patrulles, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dimecres.

També hi van acudir set dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària de l'accident, els serveis d'emergències van interrompre la circulació per la via C-17 en sentit Vic (Barcelona) i van fer desviaments per la C-35.

Amb aquesta víctima, pugen a 39 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana catalana aquest 2023.