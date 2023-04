Les armes confiscades per la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional de La Rioja han detingut 7 joves (3 dels quals menors d'edat) acusats de participar en una baralla tumultuària i agredir-se amb pals i ganivets al carrer.

Els joves, d'edats compreses entre 23 i 16 anys, havien quedat "per enganxar-se", tal com ha informat el cos, que ha detallat que un dels arrestats té dos antecedents. Han estat detinguts com a presumptes autors de delicte de baralla tumultuària.

A més, els menors van ser traslladats en ambulància fins a l'Hospital de San Pedro per ferides lleus. De la baralla, que en principi no s'investiga com un enfrontament entre bandes juvenils, se'n va tenir coneixement quan es va rebre una trucada al 112, on s'alertava que hi havia una baralla entre joves als voltants d'un col·legi de Logronyo.

Al lloc van acudir diverses patrulles pertanyents a la Policia Local de Logronyo, i de la Prefectura Superior de la Policia Nacional, amb la intenció de dissoldre-la.

Els joves, en veure'ls, van fugir en diferents direccions. Tot i això, els agents van aconseguir identificar-ne part i van començar, a partir de llavors, una investigació.

Després d'una "anàlisi de les imatges, preses de declaració, reconeixements fotogràfics i altres indagacions van aconseguir identificar els autors de l'agressió, conèixer el grau de participació de cadascun i qui portava cadascuna de les armes", ha detallat la Policia .

Els agents van aconseguir identificar els autors dels fets i, al lloc, van confiscar dos ganivets, un d'ells de catorze centímetres de fulla, un altre de disset, una escombra i un llistó de fusta.

La investigació ha pogut determinar que el detonant havia estat que dos dels menors d'edat havien quedat per "barallar-se", ja que aquests havien tingut una discussió a les passades festes de Villamediana, i, després, se'ls havia unit els amics de ambdues parts.