Arxiu - Rescaten el cos sense vida d'una persona després de patir una caiguda quan escalava a El Chorro, Álora (Màlaga) - 112 - Arxiu

Una noia de 22 anys ha mort aquest dijous després de caure d'un mur quan feia escalada a El Chorro , al municipi malagueny d' Álora , segons ha informat el sistema Emergències 112 Andalusia, servei adscrit a la Conselleria de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa de la Junta.

Així, cap a les 11.30 hores, el Telèfon 112 ha rebut una trucada d'auxili que alertava de la caiguda d'una dona d'un mur mentre escalava al sector Suïssa, a l'Escala Àrab. Els alertants requerien rescat i assistència sanitària per a la dona que s'havia precipitat des d'uns 30 metres i s'havia copejat el cap.

De seguida, la sala coordinadora ha mobilitzat la Guàrdia Civil, que ha activat el seu Grup de Rescat i Intervenció a Muntanya (Greim), el Centre d'Emergències Sanitàries 061 i el Consorci Provincial de Bombers.

Un cop han arribat al lloc, els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la dona, per la qual cosa s'ha activat el protocol judicial.