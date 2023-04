Patinet elèctric / @EP

La Guàrdia Urbana de Badalona va arrestar aquest dimecres passat un noi de 18 anys després d'haver atropellat presumptament una dona de 60 anys, que va haver de ser traslladada a un centre hospitalari en estat crític.

Segons fonts municipals, la Policia Local va rebre una trucada d'emergència a les 8.51 hores, i diverses unitats del cos es van desplaçar al lloc dels fets. El conductor el van detenir i la policia està investigant les circumstàncies de l?atropellament.

Dues unitats del sistema d'emergències mèdiques (SEM) van traslladar la dona a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona amb un pronòstic crític.

No és el primer aldarull que es produeix entre vehicles de mobilitat personal per un ús inadequat. Durant el 2022, es van interposar més de 500 denúncies, ja que en la majoria de casos no es van respectar els semàfors, van circular per la calçada o en contra direcció.