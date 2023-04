Arxiu - Foto de recurs d'un vehicle de la Policia Nacional

La Policia Nacional manté oberta la investigació per localitzar els presumptes autors de l'apunyalament a un menor de 15 anys a l'IES Sol de Portocarrero de la barriada de La Cañada, a Almeria, mentre intentava "mediar" entre "dos grups" que mantenien un enfrontament.

Els agents desplaçats al centre educatiu han constatat que "familiars i amics" d'un dels dos bàndols d'estudiants haurien accedit aquest dijous al centre "saltant la tanca" perimetral i haurien ferit la víctima amb un "arma blanca" al "costat" esquerre".

Segons han informat 112 i la Comissaria Provincial, a les 10.30 hores s'han donat diversos avisos a la sala del 091, entre ells des del mateix institut, que informaven de l'"apunyalament" a un dels seus alumnes.

POSSIBLE RELACIÓ AMB UNA BALLEA PRÈVIA



Un portaveu de la Policia Nacional ha precisat que els testimonis recollits entre testimonis apunten que l'agressió podria estar relacionada amb una baralla que va tenir lloc dimecres, un dia abans, i que s'hauria produït un cop havien acabat les classes.

Ha afegit que les dades assenyalen, així mateix, que dos grups d'estudiants s'haurien enfrontat passades les 14.30 hores fora del recinte de l'institut "per un tema relacionat amb el robatori d'un telèfon mòbil".

El portaveu policial ha explicat que, arran d'aquesta "baralla", un dels dos bàndols ha demanat "reforços" a "amics i familiars", que aquest dijous han saltat la tanca, "punxant un alumne que intentava mediar entre tots dos Si bé ha matisat que s'intenta aclarir si els implicats són exestudiants de l'institut.

TRASLLAT D'URGÈNCIA A UN CENTRE SANITARI



Després de l'avís, el centre coordinador d'emergències ha activat la Policia Local, la Policia Nacional i els efectius del 061, que han hagut d'evacuar d'urgència la víctima, de 15 anys, un centre sanitari.

Fonts sanitàries han manifestat que el menor, que ha ingressat a l'Hospital Universitari Torrecárdenas, està esperant ser intervingut quirúrgicament de les lesions i acompanyat de la seva família. Presenta una ferida incís-contusa al costat esquerre de dos centímetres i la seva vida "no corre, en principi, perill".

Quan van arribar els agents de la Policia Nacional van col·laborar amb els serveis sanitaris en l'atenció del menor ferit, però ja no hi havia cap dels implicats al lloc, si bé han informat que s'està treballant en la identificació dels autors de la Policia Nacional agressió per a la detenció.

PARES DEMANEN MÉS SEGURETAT



El delegat territorial de Desenvolupament Educatiu i Formació Professional de la Junta d'Andalusia a Almeria, Francisco Alonso, ha condemnat l'apunyalament, que ha qualificat de "fet aïllat" que "no té res a veure amb el dia a dia d'aquest institut". A més, ha enviat un missatge de “tranquil·litat”.

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) 'Almariya' de l'IES 'Sol de Portocarrero' ha traslladat, per part seva, que hi ha d'haver "un abans i un després" i ha indicat que és "hora" que la Junta d'Andalusia es "prengui de debò" la "seguretat" al centre escolar.

"No és la primera vegada; fa dos anys va tornar a passar entre alumnes interns i fa anys que reclamem no només més seguretat, sinó un nou IES a La Cañada per evitar la massificació", ha indicat a Europa Press una portaveu de l'AMPA, que ha remarcat que l'IES Sol de Portocarrero té "1.700 estudiants" en un ampli espectre d'edat que va "des dels 12 o 13 anys fins als 20 anys".